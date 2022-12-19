أوضح الدكتور عادل باعيسى، استشاري الطب النفسي ومدير إدارة التوعية الصحية والإعلام والعلاقات العامة في مستشفى الصحة النفسية بجدة، أن خدمة الرعاية الصحية المنزلية هي خدمة علاجية يتلقاها المريض في منزله بدلاً من البقاء في المستشفى.

وقال الدكتور عادل باعيسى، أن ذلك من خلال توفير أطباء وممرضات وأخصائيين للقيام بزيارات منزلية بصفة دورية وتقوم الرعاية الصحية المنزلية ايضاً بتزويد المريض بالأجهزة والأدوية والضمادات الضرورية، و كل ذلك تحت إشراف الطبيب وبناء على توجيهاته.

وتوفر الرعاية الصحية للمريض فرصة التعافي في منزله وفي ظل الأجواء الأسرية وكذلك ممارسة الأعمال اليومية وممارسة بعض الهوايات ونوم المريض في سريره الخاص والتمتع برعاية بقية أفراد لأسرة مما يساعد في أغلب الأحيان على التماثل للشفاء في وقت أسرع.

وتعد الخدمات التي يقدمها قسم الرعاية المنزلية: متابعة مرضى الأمراض المزمنة، العناية والوقاية بمرضى قرح الفراش، العناية التلطيفية، تقديم خدمات العلاج الوريدي، تقديم خدمات العلاج الطبيعي، العناية بمرضى القسطرة البولية، العناية بمرضى انابيب التغذية المعوية، التحاليل المخبرية.

وتشمل أيضًا تقديم الأدوية والمستلزمات الطبية للمرضى، تقديم المكملات الغذائية، النقل الغير الإسعافي، الدعم النفسي والاجتماعي، تثقيف وتدريب المرضى ومرافقيهم، خدمات الرعاية الصحية المنزلية لا تقتصر على كبار السن فقط بل تشمل جميع الفئات العمرية المسجلين بها، وتتضمن:​ مرضى السرطان، مرضى بعد العمليات الجراحية، مرضى الزهايمر.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى: المرضى بعد حوادث السيارات وإصابة الرأس، مرضى الصحة النفسية، مرضى طريحي الفراش، مرضى قرح الفراش والجروح، مرضى مشاكل الجهاز التنفسي، مرضى القسطرة البولية، مرضى الانبوب المعدي التغذوي، مرضى المضادات عن طريق الوريد، مرضى الضغط، مرضى السكر، مرضى القلب، مرضى التأهيل والعلاج الطبيعي، مرضى الجلطات، مرضى الفتحات المعدية.