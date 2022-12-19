أبرز أسباب المزاج السيئ والإرهاق

كشفت كاترينا بادولكا، خبيرة التغذية الروسية، أن التهيج والمزاج السيء والإرهاق واللامبالاة قد تكون بسبب نقص فيتامين В1 في الجسم.

وأوضحت خبيرة التغذية، أن الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة عادة يحاولون إرضاء نفسهم بتناول الحلويات. ولكن مع الاستخدام اليومي للمعجنات والحلويات، تزداد حاجة الجسم لفيتامين В1 (الثيامين)، للحفاظ على عملية التمثيل الغذائي الطبيعية وامتصاص الكربوهيدرات.

وأضافت: “الثيامين عامل رئيسي في استقلاب الغلوكوز. لذلك الزيادة في تناول الكربوهيدرات، تتناسب طرديا بالحاجة إلى الثيامين، فمثلا، إذا كانت الأطعمة المحتوية على السكر والحلويات هي السائدة في القائمة اليومية. تزداد نسبة الكربوهيدرات السهلة الهضم، ما يزيد حاجة الجسم إلى الثيامين لامتصاصها والحفاظ على عملية التمثيل الغذائي الطبيعية”.

وتابعت: “فإذا كان الشخص معتادا على الاستمتاع بانتظام بتناول الحلويات، فعليه ألا ينسى حاجته المتزايدة للثيامين. خاصة إذا كان يتناول الحلويات مع الشاي أو القهوة لأن هذه المشروبات تزيل الثيامين بسرعة من الجسم”.

ويضمن الثيامين بالاضافة إلى المشاركة في استقلاب الكربوهيدرات، الأداء الطبيعي للجهاز العصبي. لذلك عند نقصه تظهر العصبية وزيادة التعب العقلي والجسدي وسوء الحالة المزاجية وحتى ظهور الأفكار الاكتئابية. وقد يشكو الشخص من الصداع وقلة النوم، كما يمكن أن يؤدي نقص الثيامين إلى فقدان كامل أو جزئي للوظائف المعرفية واعتلال الدماغ.