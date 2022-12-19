كشف مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي (JHAH)، عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل بمدينة الظهران، مع ملاحظة أن التقديم للسعوديين والسعوديات فقط.

وأوضح المركز أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

1- محلل موارد بشرية مساعد / استقطاب المواهب.

‏(Associate Human Resources Analyst / Talent Acquisitions)

– درجة البكالوريوس في الموارد البشرية أو إدارة الأعمال أو أي مجال ذي صلة.

– لا يشترط الخبرة، أو خبرة تصل إلى 5 سنوات.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

– إتقان برامج MSOffice.

2- محلل الأعمال.

‏(Business Analyst)

– درجة البكالوريوس في تخصصات ذات صلة.

– لا يشترط الخبرة المسبقة.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

– إتقان برامج MSOffice.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال

1- محلل موارد بشرية مساعد.

2- محلل الأعمال.