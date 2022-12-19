تمنى الناقد الرياضي تركي الغامدي تواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ضمن صفوف نادي الشباب قائلاً فخامة ميسي لايقة على الشباب .

وقال الغامدي ‘” فخامة ميسي لايقة على فخامة الشباب، والشباب بحاجة إلى لاعب بحجم ميسي لأن تواجده سيعمل نقلة كبيرة في مستوى الشباب حتى لو جاء بآخر عمره”.

وأضاف الغامدي ” إذا تواجد ميسي في دورينا أتمنى أشاهده في الشباب وأتوقع بانيغا سوف ينصحه بذلك” .