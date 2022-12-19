أقرت كوريا الشمالية بإجراء تجربة صاروخية مهمة أمس الأحد، وذلك في إطار المرحلة النهائية لتطوير قمر صناعي للتجسس سيجرى استكماله بحلول أبريل 2023.

وقالت السلطات الكورية، أن التجربة التي أُجريت في موقع سوهاي لإطلاق الأقمار الصناعية في بلدة دونج تشانج – ري في شمال غرب البلاد كانت تهدف إلى مراجعة قدرة كوريا الشمالية في التصوير بالأقمار الصناعية، ونقل البيانات وأنظمة التحكم الأرضية.

وتستمر كوريا الشمالية في إجراء الكثير من التجارب الصاروخية هذا العام، بما في ذلك صاروخ باليستي عابر للقارات بهدف الوصول إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة.