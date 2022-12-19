أوضح الدكتور عادل باعيسى، استشاري الطب النفسي ومدير إدارة التوعية الصحية والاعلام والعلاقات العامة في مستشفى الصحة النفسية بجدة، تعريف الإعاقة وأسباب الإصابة بها وأنواعها.

وقال الدكتور عادل باعيسى، أن الإعاقة تعني الإصابة بقصور كلي أو جزئي بشكل دائم أو لفترة طويلة من العمر في إحدى القدرات الجسمية أو الحسية أو العقلية أو التواصلية أو التعليمية أو النفسية، وتتسبب في عدم إمكانية تلبية متطلبات الحياة العادية من قبل الشخص المعاق واعتماده على غيره في تلبيتها، أو احتياجه لأداة خاصة تتطلب تدريبًا أو تأهيلًا خاصا لحسن استخدامها.

وذكر الاستشاري أن أنواع الإعاقة: منها: الإعاقة البصرية، الإعاقة السمعية، الإعاقة العقلية، الإعاقة الجسمية والحركية، صعوبات التعلم، اضطرابات النطق والكلام، الاضطرابات السلوكية والانفعالية، التوحد، الإعاقات المزدوجة والمتعددة، وغيرها من الإعاقات التي تتطلب رعاية خاصة، فيما تختلف كل إعاقة في شدتها من شخص إلى آخر وكذلك قابليتها للعلاج.

وأشار إلى أن الأسباب المؤدية إلى الإعاقة: الاضطرابات الجينية، إما بسبب وجود جينات مورثة من أحد الأبوين أو بسبب مؤثر خارجي، بعض الأمراض التي تصيب الأم أو الحوادث أثناء الحمل أو الولادة، الإصابة بمضاعفات بعض الأمراض نتيجة إهمال العلاج وعدم السيطرة على المرض، مثل: الأمراض المتعلقة بالعضلات والتهابات المفاصل، أمراض القلب والسكتة الدماغية، السرطان، السكري، أمراض الجهاز العصبي، إعاقة مكتسبة ناجمة عن إصابة عمل أو حوادث، التقدم في العمر.

ويمكن منع الإصابة ببعض أنواع الإعاقات الناتجة عن الأمراض المزمنة بالسيطرة على تلك الأمراض ومنع المضاعفات، وذلك عن طريق: اتباع أسلوب حياة صحية، وتناول الغذاء الصحي، وممارسة الرياضة، والحفاظ على وزن صحي، المتابعة الدورية لدى الطبيب المختص للسيطرة على المرض، الحرص على الانتظام في تناول الأدوية الخاصة بالمرض.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى التأهيل الاجتماعي لذوي الإعاقة، إعداد الأفراد ذوي الإعاقة للتكيف والتفاعل الإيجابي مع المجتمع ومتطلبات الحياة العامة، من خلال مجموعة من البرامج والأنشطة الاجتماعية، وإيجاد فرص العمل الجيدة التي يحتاجونها كغيرهم تمامًا.