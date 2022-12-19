تعد شركة فولكس فاجن الألمانية واحدة من أبرز شركات تصنيع السيارات حول العالم، نسبة لتاريخها العريق وحجم الانتشار الخاص بإصداراتها.

وتسعى فولكس في تعزيز تواجدها بعد أن كشفت عن نسختها الجديدة من طراز T-ROCK المعروف من 2017، ولكن باطلالة السقف المكشوف مع عدد 999 نسخة فقط.

وتستمد السيارة قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يمكنه ضخ قوة قدرها 148 حصانا، بينما تظهر من الخارج بتصميم ثنائي الابواب، مع مصابيح امامية حادة الشكل.

وتتميز السيارة بشبكة أمامية ذات فتحات هوائية واسعة من اللون الاسود، ومرايات جانبية مدعومة باشارات كهربائية، ومصابيح ضباب LED على جانبي الصادم الامامي وعواكس ضوئية للناحية الخلفية.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى مكيف هواء اوتوماتيكي، ولوحة متطورة لعرض البيانات الخاصة بقائد السيارة، إلى جانب شاشة عرض الوسائط المتعددة وانظمة الترفيه التي تتوسط قمرة القيادة.