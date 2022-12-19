قالت استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية بمستشفى جامعة القاهرة، الدكتورة نهلة عبدالوهاب، أنه بالرغم من فوائد شرب الماء العديدة، إلا أنه قد يُسبب أضراراً على الجسم إذا شربه الإنسان واقفًا

وأوضحت “عبدالوهاب” أن تلك الأضرار تتضمن الإصابة بقرحة المعدة بسبب حدوث اختلال في توازن سوائل الجسم، وعدم قيام الماء بدوره في تقليل الحموضة.

وأفادت بأن شرب الإنسان للماء واقفًل قد يؤدي لالتهاب المفاصل، وذلك لأن الأعصاب تكون في حالة توتر عندما تشرب الماء بسرعة في وضع الوقوف، الأمر الذي يخل بتوازن السوائل، ويؤدي إلى تراكمها في المفاصل، وينتج عنه التهاب المفاصل وتلفها.