توفى رجل روسي في العقد الرابع من عمره، حيث أنه شنق نفسه دون قصد في واقعة غريبة من نوعها بعد محاولته اقتحام شقته في موسكو.

وتفصيلاً، كان الرجل ينزه كلبه، وأثناء عودته ومحاولة دخوله منزله أدرك أنه نسي المفاتيح وتركها داخل شقته، وحتى يتمكن من دخول منزله، طلب الإذن من أحد الجيران بالصعود لمنزله وأن ينزل من الشرفة في الطابق الرابع، إلى شقته في الأسفل.

وتحدث الرجل مع أحد أصدقائه وطلب منه إحضار كابل السيارة، ثم ربطه حول خصره وتسلق الشرفة، ولكن لم يحالفه الحظ وسقط وعلق في الكابل الذي التف حول عنقه بعدما علق في إطار نافذة الطابق الثالث.

والجدير بالذكر أنه رغم سرعة التواصل بفرق الإنقاذ ومحاولة شاهدي عيان مساعدة الرجل، إلا أنه ظل معلقًا والكابل معقود حول عنقه حتى وصلت فرقة الإنقاذ، وباءت محاولات إنقاذه بالفشل قبل أن يفارق الحياة.