هنأ أسطورة كرة القدم البرازيلية، بيليه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك بعد قيادته لمنتخب بلاده لتحقيق لقب كأس العالم 2022.

ووجه بيليه رسالة إلى ليونيل ميسي وكيليان مبابي، عقب نهائي مونديال قطر 2022، وكتب بيليه عبر حسابه على “إنستغرام”: “اليوم، تواصل كرة القدم سرد قصتها، كما هو الحال دائما، بطريقة آسرة”.

وأضاف: “فوز ميسي بكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، أمر كانت مسيرته الرائعة تستحقه”.

ووجه النجم البرازيلي رسالة إلى مبابي قائلاً : “صديقي العزيز مبابي سجل 4 أهداف في المباراة النهائية (هاتريك وركلة ترجيح)، مشاهدة هذا المشهد لمستقبل رياضتنا كان بمثابة هدية”.

وأشاد بيليه بمنتخب المغرب في كأس العالم : “لا يسعني إلا أن أهنئ المغرب على هذه النسخة الرائعة، إنه لأمر رائع أن ترى إفريقيا تتألق، مبروك الأرجنتين! بالتأكيد دييغو يبتسم الآن.