قام عناصر الحرس الثوري التابع لنظام الملالي بالتعدي على امرأة إيرانية بشد شعرها وسحلها في الشارع ، خلال مشاركتها في التظاهرات المناهضة للنظام الديكتاتوري .
ووثق مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عدد من عناصر الأمن الإيراني يعتدون على إمرأة بالضرب ، ويمسكونها بعنف من يديها ، وقام أحدهما ، بشدها من شعرها ، وجرها وسط الشارع بعنف شديد.
ولا زالت التظاهرات تجتاح إيران على خلفية مقتل الفتاة الكردية مهسا أميني على يد نظام الملالي الديكتاتوري.
مشاهد متداولة لاعتداء عناصر من قوات الأمن الإيرانية على متظاهرة في الشارع.. ضربوها وسحلوها وجروها من شعرها#العربية pic.twitter.com/qJNMOuL1gd
— العربية (@AlArabiya) December 19, 2022
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