قام عناصر الحرس الثوري التابع لنظام الملالي بالتعدي على امرأة إيرانية بشد شعرها وسحلها في الشارع ، خلال مشاركتها في التظاهرات المناهضة للنظام الديكتاتوري .

ووثق مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عدد من عناصر الأمن الإيراني يعتدون على إمرأة بالضرب ، ويمسكونها بعنف من يديها ، وقام أحدهما ، بشدها من شعرها ، وجرها وسط الشارع بعنف شديد.

ولا زالت التظاهرات تجتاح إيران على خلفية مقتل الفتاة الكردية مهسا أميني على يد نظام الملالي الديكتاتوري.