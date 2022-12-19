تتشابه سيارات دودج في عدة سمات أهمها التصميم العضلي وتركيزها على الأداء الرياضي وتوفير الكثير من الفئات والتجهيزات المتنوعة.

وتعد دودج تشالنجر هي الكوبيه العضلية كاملة الحجم، ومنافسيها هما فورد موستانج وشيفروليه كمارو، وتتوفر السيارة بفئتين من SRT:

– تشالنجر SRT هيلكات وايد بودي : تعتمد في قوتها على محرك هيمي V8 سعة 6.2 لتر بنزين سوبرتشارج بقوة 717 حصان وعزم دوران 889 نيوتن متر .

– تشالنجر SRT هيلكات ريد آي وايد بودي : تعتمد في قوتها على محرك هيمي V8 سعة 6.2 لتر بنزين سوبرتشارج بقوة 797 حصان وعزم دوران 959 نيوتن متر.

بينما دودج دورانجو هي اس يو في كاملة الحجم عضلية، تتوفر بفئة SRT وحيدة في المملكة؛ وتستمد القوة من محرك هيمي V8 سعة 6.2 لتر بنزين سوبرتشارج بقوة 717 حصان وعزم دوران 875 نيوتن متر.

ومن أبرز ترقيات الأداء في دورانجو SRT

١: ناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات تورك فلايت عالي الأداء

٢: مكابح بريمبو عالية الأداء

٣: نظام الدفع بالعجلات الأربعة

٤: نظام توجيه SRT معدل الأداء

٥: نظام تعليق عالي الأداء مع التخميد النشط

٦: مشتت هواء سفلي منخفض

٧: شبك أمامي مميز