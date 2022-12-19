أعلنت شركة تنفيذ (شركة الراجحي للخدمات الإدارية)عن توفر وظائف شاغرة في مجالي المبيعات والتأمين بالرياض عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف).

وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة:

1- أخصائي مبيعات (الرياض):

– درجة البكالوريوس مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال المبيعات أو القطاع المصرفي أو العمليات المصرفية أو الخدمات المصرفية للأفراد.

– مهارات التواصل وخدمة العملاء.

2- مشرف المبيعات المباشرة:

– درجة البكالوريوس مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال المبيعات أو القطاع المصرفي أو العمليات المصرفية أو الخدمات المصرفية للأفراد.

– مهارات التواصل وخدمة العملاء.

3- مسؤول التأمين المصرفي:

– درجة البكالوريوس يفضّل في (التأمين، العلوم الاكتوارية، إدارة الأعمال).

– خبرة لا تقل عن سنتين في بيع منتجات التأمين على السيارات وغير المركبات ويفضّل أن يكون ذلك ضمن وسيط تأمين أو شركة تأمين.

وأشارت إلى أن التقديم متاحا من اليوم، وذلك من خلال الموقع