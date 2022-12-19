حذّر طبيب الأسرة الدكتور عبد الرحمن البابطين من المضادات الحيوية، خاصة عند إعطائها للأطفال.

وقال “البابطين ” خلال لقائه على برنامج “اليوم ” المُذاع على قناة الإخبارية:” أن المضاد الحيوي لا يُصرف إلا إذا كانت احتمالية ضرر المرض أعلى من مضاعفاته هذا المضاد، لافتًا أن الأطفال هم الفئة الأكثر استفادة منه.

وأضاف :”الأطفال هم من الفئات الوحيدة التي قد يُستفاد من المضاد الحيوي فيها، خاصة عند الإصابة بالالتهاب الرئوي ونزلات البرد”، مُشيرًا إلى أن التطعيمات لها دور كبير لحماية الأطفال من أمراض عديدة.