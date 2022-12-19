أعلن المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) عن توفر وظائف شاغرة في التخصصات الإدارية بالرياض عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn).
وأوضح المسميات الوظيفية المطلوبة :
1- مُحلل قياس الأداء:
– درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (إدارة الأعمال، الإدارة العامة) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة
2- مدير عمليات الموارد البشرية:
– درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال الموارد البشرية في منظمة كبرى.
وأشار إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال المواقع
1- مُحلل قياس الأداء: هنا
2- مدير عمليات الموارد البشرية: هنا
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