أحدث مظهر رجل الأعمال الأمريكي الملياردير إيلون ماسك، صاحب “تسلا” و”سبيس إكس” والرئيس التنفيذي لـ”تويتر”، ضجة كبيرة على مواقع التواصل بعد ظهوره خلال مباراة النهائي بكأس العالم قطر 2022، بين فرنسا والأرجنتين.

ويُشار إلى أن ماسك وضع رحاله في قطر، اليوم الأحد، لحضور المباراة النهائية لكأس العالم، وظهر في فيديو عبر “تويتر” يرتدي قميصًا عاديًا بنيا فاتح اللون وشعرًا منكوش ويسلّم على من معه في المدرجات، الأمر الذي أحدث الدهشة

وقال ماسك المثير للدهشة عبر حسابه الشخصي: “كما يقول المثل، كن حذراً مما ترغب فيه فقد تحصل عليه”، وذلك في تنبيه واضح للمشاركين بالاستطلاع لضرورة الحذر بالإجابات.

وقال ماسك المثير للدهشة عو حسابه الشخصي: “كما يقول المثل، كن حذراً مما ترغب فيه فقد تحصل عليه”، في تنبيه واضح للمشاركين بالاستطلاع لضرورة الحذر بالإجابات

والجدير بالذكر أن إيلون ماسك خسر لقبه كأغنى شخص في العالم منذ أيام، حيث كانت ثروته تقدّر عند ذروتها بـ340 مليار دولار.