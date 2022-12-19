أجاب عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق، على سائل يريد توزيع ماله قبل وفاته.

وقال السائل في استفساره: “أود أن أوزع مالي قبل وفاتي، فهل لا بد أن يكون “للذكر مثل حظ الأنثيين”.. أم أن لي الحرية في توزيعه حسب الرغبة؟”.

ورد الشيخ عبدالله المطلق، عبر برنامج “فتاوى” على قناة “السعودية”، أنه إذا كان ذلك قسمة تركة قبل أن يموت فلابد أن يلتزم بقسمة الله “للذكر مثل حظ الأنثيين” ويعطي الزوجة الثمن.

وأشار إلى أنه إذا أراد أن يهب أولاده أشياء من ماله فللعلماء فيها قولان: القول الأول أنه يجوز أن يعطي للذكر والأنثى سواء، والقول الثاني أن يعطيهم “للذكر مثل حظ الأنثيين”، بينما يرجح الشيخ المطلق أن الإنسان مادام على قيد الحياة فيجوز أن يهب أولاده بالتسوية أو “للذكر مثل حظ الأنثيين”.