وقع الرئيس الأميركي جو بايدن في هفوة جديدة بتصريح مهين للأيرلنديين، خلال خطاب ألقاه مؤخرا في ولاية ديلاوير الأميركية.
وصرح بايدن في اجتماع أمام قدامى المحاربين قائلاً : “قد أكون أيرلنديا، ولكنني لست غبيا”.
وخلط بايدن بين جد زوجته وأبيها، فقال: “لقد تزوجت من ابنة دومينيك جياكوبا، لذا لدي القليل من الإيطالية”.
و أخطأ بايدن هنا في اسم أبي زوجته، لأن دومينيك جياكوبا هو جدها، واسم والدها دونالد جاكوبس.
فيما أثارت كلمات بايدن انتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين تصريحاته “جريمة كراهية”.
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