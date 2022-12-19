وقع الرئيس الأميركي جو بايدن في هفوة جديدة بتصريح مهين للأيرلنديين، خلال خطاب ألقاه مؤخرا في ولاية ديلاوير الأميركية.

وصرح بايدن في اجتماع أمام قدامى المحاربين قائلاً : “قد أكون أيرلنديا، ولكنني لست غبيا”.

وخلط بايدن بين جد زوجته وأبيها، فقال: “لقد تزوجت من ابنة دومينيك جياكوبا، لذا لدي القليل من الإيطالية”.

و أخطأ بايدن هنا في اسم أبي زوجته، لأن دومينيك جياكوبا هو جدها، واسم والدها دونالد جاكوبس.

فيما أثارت كلمات بايدن انتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين تصريحاته “جريمة كراهية”.