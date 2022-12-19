أوضح أيمن الغامدي الرئيس التنفيذي المكلف للمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية هل توجد في المملكة، حالات عدوى تنتقل فيها الأمراض بين البشر والحيوانات والنباتات.

وقال الغامدي :” يوجد حالات عدوى تنتقل فيها الأمراض بين البشر والحيوانات والنباتات وهذه الحالات مرصودة منذ سنوات وموجودة في المملكة مثل ماهي موجودة في كثير من بلدان العالم، كما أن هناك غرف مركزية في المملكة مسئولة عنها”.

وأضاف ” هناك تقارير يومية واسبوعية لرصد هذه الحالات، كما يتم متابعة الأمر بدقة كاملة، فضلاً عن حملات التوعية والتي تلقى صدى ناجح “.