أكد محام ومستشار قانوني في نظام المرور والحوادث المرورية الدكتور مساعد الربيش، أن المواطن ليس له حول ولا قوة في تأمين المركبات.

وقال الدكتور مساعد الربيش، عبر برنامج “أوساط الرأي” على إذاعة “الإخبارية”، أن المواطن لا يستطيع أن يفعل شيئًا ولابد من ربط النظام الآلي بالسيارات وربط نظام قطع الغيار بنظام لأجل المقيمين وأي سيارة مرتفعة التكاليف أسقطها من النظام أو أصدرها.

وأضاف “الربيش”، أن شركات التأمين لا تتعامل مع بعض المواد القانونية بطريقة صحيحة؛ حيث أن نظام المرور في المادة 26 الفقرة الخامسة حدد آلية، ولكن شركات التأمين لا تتمسك بهذا مما أدى إلى ارتفاع التكاليف.

فيديو | محام ومستشار قانوني في نظام المرور والحوادث المرورية د. مساعد الربيش: المواطن ليس له حول ولا قوة في تأمين المركبات#أوساط_الرأي#إذاعة_الإخبارية pic.twitter.com/BzpuT1zcmW — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) December 19, 2022