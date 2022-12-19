قامت الجهات الأمنية المصرية بحبس شقيق الإعلامية القتيلة شيماء جمال 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التعدي على شاب وتصويره عاريًا .

وتعود تفاصيل الواقعة عندما قام المتهم إكرامي جمال بالتعدي على شاب بالضرب في منطقة مصر الجديدة التابعة لمحافظة القاهرة ثم قام بتصويره متجردًا من ملابسه.

وقال المعتدي عليه في التحقيقات أن المتهم استدرجه إلى منزله بمنطقة السلام بمصر الجديدة، وعندما دخل معه المنزل بدأ في ضربه والتعدي عليه، ثم أجبره على خلع ملابسه وصوره عاريًا بهاتفه المحمول.

والجدير بالذكر أن قانون العقوبات المصري، يعاقب بالسجن من ثلاث إلى 5 سنوات كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من 3 إلى 10 سنوات.