روى رئيس قسم جراحة القلب بمستشفى الملك فيصل التخصصي الدكتور فراس خليل تفاصيل إنقاذ مريضة كويتية تعاني من فشل القلب.

وقال خليل :”جاءت للمستشفى مريضة كويتية في العقد السادس تعاني من فشل القلب، وبفضل الله قمنا بزراعة القلب في عملية استغرقت 9 ساعات من قِبل مريض آخر متوف دماغياً”.

وأضاف ” تم فحص حالة المتبرع المتوفي دماغيا حيث أن أنسجة المريض تناسب أنسجة المريضة وتم التأكد من جاهزية الحالة للعملية من عمل الفحوصات اللازمة وما إلى ذلك ثم تم إجراء العملية بنجاح، والآن المريضة حالتها الصحية مستقرة وجيدة “.