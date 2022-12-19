أكدت رئيس مجلس إدارة شركة الأفضل لوساطة التأمين صفا النعيم، أن نسب دول العالم أجمعت أن النساء أقل حواث وأحرز في قيادة المركبة .
وقالت النعيم في حديثها على قناة الإخبارية:” أن اللوائح والأنظمة في تأمين السيارات وضعت بالمملكة منذ 2007، من هيئة التأمين أو الإدارة المسؤولة عن رقابة التأمين في البنك المركزي.
وتساءلت في نهاية حديثها :”هل كان التسعير من بداية موضوع التأمين صحيح في السنوات السابقة، وهل المشكلة كانت في بداية التأمين، وهل السعر الآن عادل أو غير عادي ؟ “.
فيديو | هل قيادة المرأة لها علاقة في ارتفاع أسعار التأمين؟
رئيس مجلس إدارة شركة "الأفضل لوساطة التأمين"
صفا النعيم تجيب#أوساط_الرأي#إذاعة_الإخبارية pic.twitter.com/G5G7lk36WG
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) December 19, 2022
بل هو خلل في نظام حماية المستهلك