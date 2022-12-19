أكدت رئيس مجلس إدارة شركة الأفضل لوساطة التأمين صفا النعيم، أن نسب دول العالم أجمعت أن النساء أقل حواث وأحرز في قيادة المركبة .

وقالت النعيم في حديثها على قناة الإخبارية:” أن اللوائح والأنظمة في تأمين السيارات وضعت بالمملكة منذ 2007، من هيئة التأمين أو الإدارة المسؤولة عن رقابة التأمين في البنك المركزي.

وتساءلت في نهاية حديثها :”هل كان التسعير من بداية موضوع التأمين صحيح في السنوات السابقة، وهل المشكلة كانت في بداية التأمين، وهل السعر الآن عادل أو غير عادي ؟ “.