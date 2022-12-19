الاعداد السابقة للصحيفة
الاثنين19 ديسمبر

المملكة تعرب عن رغبتها في توريد الطاقة النظيفة إلى أوروبا عبر أذربيجان

منذ 18 دقيقة
0
المملكة تعرب عن رغبتها في توريد الطاقة النظيفة إلى أوروبا عبر أذربيجان
تابعوا صدي على

قال وزير الاستثمار، خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن المملكة تعرب عن رغبتها في الانضمام إلى اتفاقية تصدير الكهرباء “النظيفة” من أذربيجان إلى أوروبا.

جاء ذلك في الاجتماع السابع للجنة المشتركة للتعاون بين أذربيجان والسعودية المنعقد في باكو، وفقاً لما ذكرته “Mena FN”.

ومن المقرر أن تقوم شركة “أكواباور” السعودية، بتنفيذ مشروع طاقة بقدرة 240 ميغاواط في أذربيجان.

وصرح الفالح: “هذا غير كاف، نود تنفيذ مشاريع طاقة أكبر والانضمام إلى الاتفاقية التي وقعتها أذربيجان قبل أيام قليلة بشأن تصدير الكهرباء إلى أوروبا”.

وأضاف الوزير أن هناك فرصا واسعة لتنمية العلاقات بين البلدين.

وتم التوقيع على “اتفاقية شراكة استراتيجية في مجال تطوير ونقل الطاقة الخضراء بين حكومات جمهورية أذربيجان وجورجيا ورومانيا والمجر” في 17 ديسمبر في بوخارست.

 

 

التعليقات

اترك تعليقاً

أخر الأخبار

المملكة تعرب عن رغبتها في توريد الطاقة النظيفة إلى أوروبا عبر أذربيجان

المملكة تعرب عن رغبتها في توريد الطاقة النظيفة إلى أوروبا عبر أذربيجان

منذ 18 دقيقة
0
0
ثلاثي المغرب ضمن التشكيلة المثالية لكأس العالم قطر 2022‪

ثلاثي المغرب ضمن التشكيلة المثالية لكأس العالم قطر 2022‪

منذ 32 دقيقة
0
1203
النصر يسعى للتفاوض مع مهاجم برشلونة

النصر يسعى للتفاوض مع مهاجم برشلونة

منذ 58 دقيقة
0
1533
مؤشر سوق الأسهم يغلق على تراجع

مؤشر سوق الأسهم يغلق على تراجع

منذ 1 ساعة
0
1201
شاهد.. ملاكم سابق يوجه ضربة قاضية لأحد الأشخاص خلال مشاجرة

شاهد.. ملاكم سابق يوجه ضربة قاضية لأحد الأشخاص خلال مشاجرة

منذ 1 ساعة
0
1539