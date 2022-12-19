المملكة تعرب عن رغبتها في توريد الطاقة النظيفة إلى أوروبا عبر أذربيجان

قال وزير الاستثمار، خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن المملكة تعرب عن رغبتها في الانضمام إلى اتفاقية تصدير الكهرباء “النظيفة” من أذربيجان إلى أوروبا.

جاء ذلك في الاجتماع السابع للجنة المشتركة للتعاون بين أذربيجان والسعودية المنعقد في باكو، وفقاً لما ذكرته “Mena FN”.

ومن المقرر أن تقوم شركة “أكواباور” السعودية، بتنفيذ مشروع طاقة بقدرة 240 ميغاواط في أذربيجان.

وصرح الفالح: “هذا غير كاف، نود تنفيذ مشاريع طاقة أكبر والانضمام إلى الاتفاقية التي وقعتها أذربيجان قبل أيام قليلة بشأن تصدير الكهرباء إلى أوروبا”.

وأضاف الوزير أن هناك فرصا واسعة لتنمية العلاقات بين البلدين.

وتم التوقيع على “اتفاقية شراكة استراتيجية في مجال تطوير ونقل الطاقة الخضراء بين حكومات جمهورية أذربيجان وجورجيا ورومانيا والمجر” في 17 ديسمبر في بوخارست.