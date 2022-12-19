تبحث السلطات التايلاندية ، من خلال فرقاطة عسكرية وطائرة هليكوبتر، عن 31 بحارا مفقودا في خليج تايلاند بعدما غرقت إحدى السفن بصورة مأسوية.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن السلطات تبحث في كل مكان عن 31 بحارًا دون الوصول إليهم حتى الآن، مشيرًة إلى أنه تم إنقاذ 75 شخصا كانوا على متن السفينة من الغرق.

وأضاف أحد المسؤولين التايلانديين، إن أجهزة التحكم بالسفينة تعطلت فجأة عن العمل، وهو ما أدى إلى فقدان السيطرة على السفينة، ومن ثم غرقها.

وواجهت السفينة الغرق حينما وصلت المحيط الهندي، حيث بدأت في كل محطة بداية من اليابان أن يزداد تفككها إلى أن وصلت المياه في كل اتجاه داخل السفينة، وخلال عبورها المحيط الهندي اضطر الراكبون والقبطان إلى استخدام عوامات إنقاذ للمكوث فيها بقلب المحيط الهندي حتى وصلت مركب كونتينر لهم بعد 12 ساعة من طلب الاستغاثة.