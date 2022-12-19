قال المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة، محمد البقمي، إنه جاري العمل على وضع دراسات وخطة لتنفيذ أعمال الإزالة في الأحياء المزمع تطويرها.

وأضاف أن هناك دراسة ميدانية لهذه الأحياء، مضيفا أن إعداد هذه الدراسة يحتاج لوقت، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في قناة الإخبارية.

ونوه بأنه تم تنفيذ أعمال الإزالة لـ32 من أصل 64 حيا خلال فترة لا تزيد عن سنة.