أوضح المتخصص في الأسواق المالية عبدالعظيم الأموي هل أصبح الوقت الحالي مناسب للاستثمار في الذهب.

وقال خلال ظهوره على قناة العربية أن منذ عام 2020 بعد أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية ، دفعت أسعار الذهب للارتفاع إلى مستويات غير مسبوقة.

وأضاف أن المستويات الحالية تعتبر جيدة للاستثمار في الذهب على أمل أن هناك احتمالات متوقعة للأسعار في 2023 وإذا أراد المواطن البسيط أراد الاستثمار في الذهب عليه اختيار القطع التي تكون فيها المصنعي أقل.