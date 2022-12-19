تعد الفاكهة مصدر غني بالعناصر الغذائية والفيتامينات التي تساعد في الحفاظ على نظام غذائي صحي.

وهناك أخطاء شائعة نرتكبها أثناء تناول الفاكهة والتي يجب تجنبها في المستقبل مثل الآتي :

1- تناول الفاكهة مع طعام ثقيل على المعدة إذا بقيت الفاكهة في المعدة مع المواد الغذائية الهضمية الثقيلة لوقت طويل، فإنها تحول عصارات الجهاز الهضمي إلى “سامة” بسبب التخمر.

2- تناول الفاكهة في الليل

ينصح الخبراء بتجنب تناول الطعام قبل النوم بساعتين أو ثلاث ساعات، من أجل اتباع نظام غذائي صحي، لأن هذه العادة تؤثر على الجهاز الهضمي.

ويشرح الخبراء أن تناول الفاكهة قبل النوم بفترة وجيزة ينطوي على مخاطر كبيرة للتدخل في النوم لأنها تحتوي على الكثير من السكر؛ ما يرفع مستويات الطاقة في الوقت الذي يجب أن يكون الجسم فيه مستعدًا للنوم.

ويجب العلم أن تناول الفاكهة في وقت متأخر من الليل يؤدي إلى ظهور أعراض الحموضة.

3- شرب الماء على الفور

شرب الماء بعد تناول الفاكهة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء، مثل: البرتقال، والبطيخ، والخيار، والشمام، والفراولة، يغير توازن درجة الحموضة في المعدة لأنه يقللها؛ ما قد يسبب الإسهال وأعراضًا أخرى.

4- عدم استهلاك قشر الفواكه

تناول قشر الفاكهة ضروري لنظام غذائي صحي لأنه يمكن أن يقلل من السمنة والسرطان.

كما أن قشر الفاكهة هو أفضل مصدر لمضادات الأكسدة والفيتامينات، على سبيل المثال تحتوي قشرة التفاح على الكثير من الألياف والفيتامينات مثل A و C.