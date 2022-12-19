شكك العديد من مشجعي كرة القدم حول العالم في هدف منتخب الأرجنتين الثالث الذي سجله النجم ليونيل ميسي في نهائي “مونديال قطر 2022” .

وأكد العديد من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي على أن حكم تقنية الفيديو المساعد VAR كان يجب أن يتدخل ويلغي الهدف.

وقالت الصحيفة المدريدية “okdiario” أن أثناء الهجمة الأرجنتينية التي منحت الهدف وتسديد ميسي تجاه المرمى كان لاعبان من دكة بدلاء المنتخب الأرجنتيني داخل الملعب وهو أمر مخالف للقوانين وكان يجب إلغاء الهدف لهذا السبب.

لكن من جهة أخرى يشدد القانون على أنه إذا أدرك الحكم دخول شخص إضافي بعد تسجيل الهدف واستئناف اللعب، فإنه لا يمكن إلغاء الهدف.

وحقق منتخب الأرجنتين الفوز على نظيره الفرنسي بنتيجة 4-2 في ركلات الترجيح في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2022 التي أقيمت على استاد لوسيل، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 3-3.