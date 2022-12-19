أكد المحامي د. إبراهيم زمزمي أن الممارس الصحي لا يعفى من المسؤولية في حال ثبت دوره في تدهور حالة المريض .

وقال “زمزمي” خلال مداخلة مع قناة الإخبارية أن هناك بعض النقاط تثبت أن الممارس أدى أدواره كاملة ولم يختلف عليها الخبراء الطبيين وأن هذا الأمر طبيعي فهنا يرجع التقدير للجهة المختصة.

وأضاف : بصفة عامة لا يعفى من المسؤولية إلا إذا ثبت فعلاً أن الأعمال التي قام بها لم يكن لها دور في تدهور حالة المريض أو جعلها في خطر أو فقد منفعة أو زوالها أو حتى الوفاة.