قال المحامي عاصم العيسى، إن عدم إبلاغ الشخص المتضرر من عصابة الاحتيال المالي يعد مشاركا معهم.

وشدد على ضرورة أن يبادر الشخص المتضرر من بإبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك بحسب ما ذكره في قناة الإخبارية.

وأكد أن العصابات تتوجه لاحتيالات جديدة ومنها انتحال شخصية محام لإرجاع الأموال المسروقة، حيث يستخدم المحتالون صورا لمحامين ومواطنين التقطوها من مواقع الإنترنت.

فيديو | المحامي عاصم العيسى: عدم إبلاغ الشخص المتضرر من عصابة الاحتيال المالي يعد مشاركا معهم#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/S8NusZ2zGe — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 19, 2022