تنفيذا لحكم قضائي ضد مسؤول وزوجته.. الكويت تسترد 100 مليون دولار من البحرين

قالت النيابة العامة الكويتية، اليوم الإثنين، أنها “استردت أصولا وأموالا من البحرين قيمتها 100 مليون دولار تنفيذا لحكم قضائي صادر ضد مواطن وزوجته محكوم عليهما في قضية فساد كبرى”.

وأوضحت النيابة العامة في تغريدة على “تويتر” إن “هذه الخطوة تمت تنفيذا للحكم الصادر ضد المحكوم عليهما فهد مزيد الرجعان، المدير الأسبق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأحد أبرز المتهمين بقضايا فساد في الكويت، وزوجته منى محمد الوزان”.

وتوفي فهد الرجعان في سبتمبر عن عمر ناهز 73 عاما في لندن التي كان يقيم فيها منذ سنوات.

وكان الرجعان قد اتهم بالعديد من القضايا التي تعود لفترة توليه إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تستثمر أموال أصحاب معاشات التقاعد في الكويت وخارجها، ومن هذه التهم شبهة ارتكاب جرائم الاختلاس وخيانة الأمانة وإساءة الإدارة وغسل الأموال.