أظهرت صورة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأحد الأشخاص مسافر ينام على سرير هوائي بالكامل عند بوابة إحدى المطارات، بسبب تأخر رحلته.

ونشرت صفحة ‘I heart Cabin Crew’ على موقع التواصل الاجتماعي- بينت شخصًا ينام على سرير هوائي بالكامل عند البوابة، لكن لم يتضح مكان هذا المطار.

وقال صاحب الصورة: “هذا الشخص يغط في نوم عميق مع الأحلام السعيدة”، وتظهر الصورة، الرجل وهو مستلقي على السرير الهوائي وبجانبه حقيبته وحذائه.

تفاعل آلاف المتابعين مع اللقطة المضحكة ونالت العديد من التعليقات، ووصفها أحد الأشخاص بأنها “عبقرية” بينما ادعى آخرون أنها “أنانية” لأن الراكب أغلق المقاعد التي يمكن لأشخاص آخرين استخدامها.