تم سحب العديد من منتجات السبانخ من الأسواق في أستراليا ودول أخرى يٌعتقد أنها ملوثة بالأعشاب السامة، وفقا لصحيفة “الجارديان” البريطانية.

وقالت السلطات في أستراليا ونيوزيلندا إن منتجات السبانخ التي تم سحبها، يُعتقد أنها ملوثة من مزرعة واحدة، وأصابت كل من يأكلها بأمراض الهذيان والهلوسة.

كان قد أبلغ ما يقرب من 90 شخصًا في نيو ساوث ويلز عن أعراض غريبة حتى الآن بعد تناول السبانخ، مع 33 شخصًا على الأقل يسعون للحصول على رعاية طبية.

كان الطفل الذي تم نقله إلى مستشفى في “كوينزلاند”، قبل إطلاق سراحه يوم الأحد باعتبارها إصابة من 26 حالة محتملة في تلك الولاية حتى الآن.

وتضمن الأعراض، الإصابة بالهذيان والهلوسة، واتساع حدقة العين، وسرعة ضربات القلب، واحمرار الوجه وتشوش الرؤية وجفاف الفم والجلد والحمى.