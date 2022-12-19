بعد إضاعتهما ركلتي ترجيح.. مواقع فرنسية تصف كومان وتشواميني بالعبيد

شنت مواقع فرنسية هجوماً حاداً على اللاعبين كينغسلي كومان وأوريلين تشواميني بعد إضاعتهما ركلتي ترجيح لمنتخب فرنسا في نهائي كأس العالم أمام الأرجنتين.

وبعد فشل اللاعبين الفرنسيين في وضع ركلتي الترجيح بدأت المواقع الفرنسية في تذكيرهم بأصولهم الأفريقية وتشبيههم بالقرود والشمبانزي.

فيما وصفوهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالعبيد والزنوج إلا أن إمبابي قالوا عنه بأنه لا يزال فرنسي في نظرهم لأنه أبلى بلاءً حسناً.

وقام اللاعبين كومان وتشواميني بإيقاف التعليقات في حسابهما لكثرة السب، وقد وُصف كل ما حدث بالفضيحة.

يذكر أن الأرجنتين توجت بكأس العالم أمس الأحد على حساب فرنسا بعد فوزها عليها بركلات الترجيح 4/2 عقب انتهاء المباراة الأصلية التي امتدت لـ 120 دقيقة بنتيجة 3/3 .