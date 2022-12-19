قال إخصائي مختبر في المواصفات السعودية المهندس عبدالله الشهري، على أن السخان عندما يكون غير مطابق للمواصفات والمقاييس يسبب مشاكل في صمام الأمان وأسلاكه الداخليه.

وأوضح الشهري في تصريحات لقناة الإخبارية، أنه من الضرورة التأكد من مطابقة السخان للمواصفات من خلال بطاقة الكفاءة المدرجة مع الجهاز، مؤكدا على ضرورة توصيل السخان بالكهرباء بطريقة آمنة، مع ضرورة المحافظة على الصيانات الدورية للجهاز.

وأضاف أن عدم التأكد من مطابقة السخان للمواصفات والمقاييس، واجراء الصيانة المطلوبة وتوصيل الكهرباء بالشكل السليم يؤدي إلى انفجار الجهاز أو وجود صعق كهربائي.