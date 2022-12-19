“المالية” تطلق النسخة الثانية من برنامج “سفراء الإيرادات”

أطلقت وزارة المالية برنامج “سفراء الإيرادات” في نسخته الثانية، وذلك ضمن جهودها الهادفة إلى تطوير وتحسين القطاع المالي في المملكة.

ويستهدف البرنامج الذي يستمر لمدة شهرين رفع كفاءة العمل والقدرات المالية في التخطيط المالي وإدارة المخاطر المالية باستخدام الأدوات المالية المناسبة، وتوحيد وتأطير المعرفة المستخدمة فيما بين وكالة الإيرادات والجهات الحكومية.

وذكرت الوزارة أن النسخة الثانية من البرنامج تتميز عن سابقتها بزيادة عدد المستهدفين من 25 موظفا وموظفة من عشر جهات حكومية إلى 180 موظفا وموظفة من 50 جهة حكومية، وإضافة مسار تدريبي بعنوان “الاستخدام الفعال للبيانات” إلى المسارات الثلاثة السابقة (التحليل المالي، بناء التوقعات المالية والتنبؤ بالإيرادات، وإدارة المخاطر المالية)، علاوة على زيادة عدد الساعات التدريبية لتصبح 128 ساعة تدريبية.