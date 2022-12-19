أوضحت هيئة الهلال الأحمر السعودي 5 خطوات إسعافية لتجنب تحول الكسور البسيطة إلى كسور مضاعفة أو مركبة.

وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أن هذه الخطوات تتمثل فيه “تنظيف الجرح إن وجد قبل إسعاف الكسر، الحرص على تنظيف وتغطية الكسر، اتخاذ إجراءات إيقاف النزيف في حالة حدوثه مع رفع الكسر إلى أعلى إن كان ذلك متاحا”.

وأضافت: “تثبيت الطرف بالجبيرة بوضع لوحة رقيقة من خشب أو معدن تحت الطرف (الدراع أو الساق) وربطها بها جيدا، تجنب المساس بموضع الكسر مع وضع قطن بين الجلد والجبيرة لمنع الاحتكاك”