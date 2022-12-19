تعرض حساب الحكم المكسيكي، سيزار أرتورو راموس، في تطبيق “إنستغرام” للاختراق على خلفية إدارته لمباراة منتخب المغرب، الذي سقط أمام فرنسا (0-2) في الدور قبل النهائي لمونديال قطر 2022.

وقام الهاكر بتغيير اسم حساب الحكم المكسيكي، سيزار أرتورو راموس، إلى “تم الدعس، من سوريا تحية للمغرب للشقيق، آمال حطمها الغرب، يا جبل ما يهزك ريح”.

كما نشر رسالة عبر خاصية “الستوري”، جاء فيها: “أخوكم السوري بعام 2018 خسرنا بنفس الأسلوب وحرمنا ضربة جزاء اكتشفنا تم تبديل الحكم قبل الماتش ابحثو على غوغل”، في إشارة إلى تعرض منتخب المغرب “لظلم تحكيمي” في المباراة التي خسرها أمام فرنسا بهدفين من دون رد، مساء الأربعاء الماضي، على ملعب “البيت” بمدينة الخور القطرية.

وكان الحكم المكسيكي، سيزار أرتورو راموس، قد تعرض لهجوم عنيف على مواقع التواصل الاجتماعي بداعي ارتكابه “أخطاء تحكيمية” في المباراة، ما اضطره للخروج عن صمته للرد على المغاربة الغاضبين، حيث كتب تدوينة جاء فيها: “أصدقائي المغاربة المرجو منكم التحلي بالصبر”.