أعلنت جامعة بيشة عن عدد من الوظائف الأكاديمية أستاذ مساعد، محاضر في الكلية التطبيقية للعام الجامعي ١٤٤٤هـ.

وأضافت أن التقديم متاح لحملة الماجستير أو الدكتوراه، موضحة شروط التقديم ومنها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

كما اشترطت على أن يكون المتقدم قد حصل على الدرجات العلمية من خلال الدراسة بالانتظام الكامل والإقامة في بلد الدراسة والا يكون بالانتساب أو المراسلة أو التعليم عن بعد.

وشددت على إرسال شهادة تصنيف الميئة السعودية للتخصصات الصحية للوظائف الصحية والفنية، بجانب اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات التي تجريها الأقسام العلمية إن وجدت، مشيرة إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي: من هنــــــــــــا