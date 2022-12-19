أوضح الدكتور محمد اليوسف استشاري الطب النفسي، اليوم الإثنين، إن مرحلة المراهقة تبدأ من عمر 12 سنة وتستمر حتى سن الـ20.

وقال الاستشاري أنه في الوقت السابق كان سن المراهقة 18 عاما، ولكن الآن منظمة الصحة العالمية مددت عمر المراهقين للعشرين عاما.

وأضتف أن علامات النضج والبلوغ قد تتأخر عند بعض المراهقين، مشيرًا إلى أن تغيير سن المراهقة للـ 20 كان منذ عامين.