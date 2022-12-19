طرحت شركة إدارة خدمات البيئة العالمية (GEMS) – المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وظائف شاغرة لحملة البكالريوس في عدة تخصصات .

وأوضحت الشركة أن المسمى الوظيفي هي أخصائي عمليات المبيعات، واشترطت أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في التسويق أو سلسلة التوريد أو الهندسة أو ذات صلة، وخبرة 1 إلى 3 سنوات من الخبرة، وخبرة عمل مثبتة في عمليات المبيعات أو دور مشابه، وفهم قوي لعملية البيع لدعم فريق المبيعات.

وأضافت الشركة أنه لابد أن يمتلك المتقدم مهارات تحليلية قوية فيما يتعلق ببيانات تفسير المبيعات، وخبرة في العمل مع فرق وإدارات مختلفة لتبسيط الإعداد وإعداد التقارير، ويفضل التدريب و / أو الشهادات ذات الصلة في عمليات المبيعات أو الخدمات اللوجيستية أو سلسلة التوريد، مشيرة إلى أنه يمكن التقدم عبر الرابط bit.ly/3v0bR5Y