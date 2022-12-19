كشفت استشارية مكافحة العدوى د. مها العلاوي الفئات الأكثر خطورة عند الإصابة بالإنفلونزا الموسمية.

وقالت “العلاوي” أنها وقفت على حالة أم وابنتها توفيتا بسبب الإنفلونزا الموسمية.

وأوضحت أن كبار السن فوق 65 عاماً والحوامل والأطفال الأقل من 5-6 سنين تعتبر مناعتهم ضعيفة والإنفلونزا قد تؤدي بهم إلى العناية المركزة والوفاة.