قال المحامي فهد القصيري إن هناك حالة واحدة فقط للإعفاء من عقوبة الاحتيال المالي، وهو إذ بادر أحد من الجناة بالإبلاغ قبل وقوع الضرر، وقبل علم السلطة.

وأضاف أن الدول التي تشهد انتعاش في الاقتصاد تكون مستهدفة من عصابات الاحتيال المالي التي تستهدف الأفراد أو الكيانات، ،وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج العربية.

وأكد أنه يتلقى أسبوعيا من 3 إلى 4 اتصالات بشأن طلب استشارات من ضحايا الاختيال المالي، مضيفا أن من أساليب الاحتيال ارسال أرقام سرية مضيفا أن البنوك والجهات الحكومية لا تطلب مثل هذا الأشياء.

 

 

 