قال المحامي فهد القصيري إن هناك حالة واحدة فقط للإعفاء من عقوبة الاحتيال المالي، وهو إذ بادر أحد من الجناة بالإبلاغ قبل وقوع الضرر، وقبل علم السلطة.

وأضاف أن الدول التي تشهد انتعاش في الاقتصاد تكون مستهدفة من عصابات الاحتيال المالي التي تستهدف الأفراد أو الكيانات، ،وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج العربية.

وأكد أنه يتلقى أسبوعيا من 3 إلى 4 اتصالات بشأن طلب استشارات من ضحايا الاختيال المالي، مضيفا أن من أساليب الاحتيال ارسال أرقام سرية مضيفا أن البنوك والجهات الحكومية لا تطلب مثل هذا الأشياء.

#نشرة_الرابعة | المحامي فهد القصيري يتحدث عن أسباب صدور حكم بسجن عصابة 111 عاما بتهم الاحتيال المالي pic.twitter.com/QKD6hEmGrq — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) December 19, 2022

#نشرة_الرابعة | المحامي فهد القصيري: الأجهزة الأمنية #السعودية تستخدم أحدث التقنيات للوصول للجناة pic.twitter.com/Y5IqpRV2Qc — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) December 19, 2022

#نشرة_الرابعة | المحامي فهد القصيري يكشف أساليب الاحتيال والنصب التي يستخدمها المجرمون للإيقاع بضحاياهم pic.twitter.com/PyAiGcuxDq — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) December 19, 2022