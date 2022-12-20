ذكرت لين شاكر، مؤسسة منصة One Pharma ، تفاصيل القصة الإنسانية التي ألهمتها لابتكار هذه المنصة التي تسرع العثور على الدواء بالصيدليات.

وذكرت أنه بحكم تخصصها في مجال الدكتور الصيدلاني التحقت بدورة تدريبية حيث مرت عليها مريضة طلب وصفة علاجية، وعندما بحثوا عن الدواء ولكنهم لم يجدوا العلاج.

وأضافت أن المريضة بكت لكونها لم تجد الدواء في مكان آخر، مضيفة أن هذا الأمر دفعها إلى التفكير في منصة، وقامت بالفعل بإنجازها، وسجلت الملكية الفكرية الخاصة بابتكارها.

وأكدت أن المنصة تخدم الصيدلي بحيث تتيح له خيار الموافقة على صرف الوصفة، مع إعطاء المريض عنوان الصيدالية التي يتوافر فيها الدواء.