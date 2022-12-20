أوضح مستشفى أجياد للطوارئ، طريقة انتقال نزلات البرد، من الشخص المصاب إلى السليم.

وقال مستشفى أجياد عبر حسابه على تويتر، أن نزلات البرد تنتقل من شخص لآخر عن طريق الرذاذ أو التواصل المباشر مع الشخص المريض.

وكانت مديرية الشؤون الصحية في القصيم، كشفت عن طريقة تجنب الإصابة بالإنفلونزا الموسمية.

وقالت صحة القصيم إن هناك 6 طرق تحمي من الإصابة بالإنفلونزا الموسمية وهي:

– اعزل نفسك وقلل من مخالطة الآخرين قدر الإمكان.

– خد كفايتك من النوم واحرص على الراحة.

– تخلص من المناديل مباشرة بعد استخدامها مرة واحدة.

– غسل اليدين دوريًّا.

– شرب كثير من السوائل.

– تناول الأدوية المسكنة عند اللزوم.

وأشارت صحة القصيم إلى أن الأعراض تستمر عادة من 7 إلى 14 يومًا ثم يبدأ الجسم بالتعافي