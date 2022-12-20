أوضح جياني إنفانتينو رئيس الفيفا مدى إمكانية استضافة ‎المملكة و ‎مصر بالشراكة مع ‎اليونان لبطولة كأس العالم 2030

وقال رئيس الفيفا “قرار كأس العالم 2030 سيتم اتخاذه من قبل مجلس الفيفا في 2024، و لدينا بعض الوقت أمامنا من أجل ذلك”

وتابع “بصفتي رئيس الفيفا اتمنى أن يكون هناك مرشحين كثيرون ، فكلما زاد أعداد المرشحين كلما زاد التحدي ولكنه سينعكس بشكل أفضل على مرة القدم وكل مرشح سيقدم أفضل ما لديه ”

وأصاف “لما لايعود كأس العالم إلى الشرق الأوسط ، فقد كانت النسخة الأخيرة لكأس العالم ناجحة للغاية ، والناس استمتعوا بها وبالشرق الأوسط كثيرا وأنا على ثقة بأن الجميع سعداء للعودة هنا ، واتمنى الخير في عملية الترشيح للجميع والافضل سيفوز”