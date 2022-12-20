أوضح المفكر وأستاذ الدراسات الإسلامية، رضوان السيد، أن “مجلة الأحكام العدلية” وقعت في فخ كبير.

وأشار رضوان السيد، إلى أن الفخ الذي وقعت فيه المجلة، هو أن الشريعة الإسلامية هي الدين، والدين لا يمكن تحويله إلى قوانين.

ولفت إلى أن التيارات الإسلامية عملت على النظام الكامل، حيث يتحول الدين كله إلى قوانين، ويطبقونه عندما يستولون على الدولة، وهنا وقع الفخ وأصبح بدلًا من تقنين الفقه الحنفي صار نظامًا كاملًا.

وتابع أن ما فعلته التيارات الصحوية في الـ 50 – 60 عامًا الأخيرة، هو تقنين الدين كله، مثل قانون العائلة العثماني، وخلط بعض أحكام الفقه الإسلامي بالقانون المدني المصري، والقوانين المدنية السبعة التي أشرف عليها عبد الرزاق السنهوري، بالدول العربية.