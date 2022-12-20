أوضح المفكر وأستاذ الدراسات الإسلامية، رضوان السيد، أن الإرهاب السلفي والإخواني لم يستطع أن يخترق المجتمع السعودي.

وأشار رضوان السيد إلى أن السروريون هم من استطاعوا اختراق المجتمع السعودي.

وأبان أنهم مجموعة ضخمة من الشباب الذين خلطوا بين السلفية والإخوان، وأخرجوا هذا المذهب المنحرف.