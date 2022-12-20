أوضحت وزارة التجارة، أن أقل نسبة تخفيض في التخفيضات التجارية لأسعار المنتج هي 10% مقارنة بسعر المنتج السابق.

وأشارت وزارة التجارة، إلى أنه إذا قلت نسبة المنتجات المخفضة عن 50% من إجمالي المنتجات المعروضة للبيع، فيجوز للمحل تقديم تخفيضات غير معلنة عليها خارج المحل التجاري.

وأبانت أنه تُسمى التخفيضات جزئية إذا كانت 50% من المنتجات المعروضةُ مخفضة، أما إذا قلّت عن هذه النسبة فلا يجوز الإعلان عن تخفيضات، وتُسمى التخفيضات شاملة إذا كانت جميع المنتجات المعروضة بالمنشأة التجارية مخفضة بلا استثناء.